– Głos kobiet musi być zauważony – mówił dziś na porannej konferencji prasowej Marcin Pabierowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, który w drugiej turze walczy o urząd prezydenta Zielonej Góry.

Pabierowski przekonywał, że głos kobiet, za sprawą m.in. radnych KO w tej kadencji w ratuszu będzie mocno słyszalny.

Ta problematyka społeczna, zdrowotna jest fundamentem programu. Kwestia badań profilaktycznych, kwestia wyjścia społeczeństwa to będzie realizowane. Kobiety skupiają się na sprawach społecznych, równościowych. To jest ważne: otwartość, zrozumienie, zrównoważony dialog.

Po raz kolejny o poparciu dla Pabierowskiego zapewniły posłanki: Anita Kucharska-Dziedzic, Katarzyna Osos i Elżbieta Polak.

Dlaczego nie warto głosować na Janusza Kubickiego? Bo nie ma miasto programu in vitro. Nie ma tu rady kobiet. Pan prezydent nie liczy się z kobietami. Marcin Pabierowski ma w swoim programie szpital 75+, program in vitro i szacunek do kobiet.