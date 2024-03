Co z obwodnicą zachodnią Zielonej Góry? To jedno z pytań, które padło w programie Prezydent na 96 FM. Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry mówił, że dziś zostały otwarte oferty przetargowe.

– Jesteśmy zaskoczeni na plus ofertami – powiedział w Radiu Index Kaliszuk.

Pierwszy etap obejmuje odcinek od Trasy Północnej do drogi Przylep-Płoty. Drugi etap obejmuje obwodnicę Łężycy. Na ten drugi etap przetarg miałby zostać ogłoszony w wakacje.

On też powinien być niższy, niż to, co sądziliśmy. Z podatków mieszkańców pójdzie tylko 15 proc. na wkład własny. Pierwotnie miał być niekwalifikowany Vat, ale doszło do zmian w programie FEniKS. Na prośbę naszą i Bielska-Białej Vat stał się kosztem kwalifikowanym, co oznacza, że zapłacimy realnie nie 31 proc., a 15.