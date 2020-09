Zobacz info

WAKACYJNA TRASA POMAGANIA PRZEZ CZYTANIE 📣🎶🦎🤸‍♂️📚📖🤸‍♀️🏖🦎🏞🚗⚓🎡💫💥💃🎶📣🏖🚗🏞💥🎡🤹‍♂️🍀 Przez dwa miesiące- w sierpniu i we wrześniu Stowarzyszenie Żar Serca będzie prowadzić ogólnopolską kampanię❤🍀 Odwiedzimy 30 miejsc zachęcając dzieci do czytelnictwa, dobroczynności i świetnej zabawy. Przejedziemy Polskę wzdłuż i wszerz, niosąc dobrą zabawę oraz ideę pomagania przez czytanie. Atrakcje jakie spotkacie przy naszym kolorowym stoisku to: • Spotkanie z autorką i ilustratorką książek Ewą Kołodziejczyk; • Możl...