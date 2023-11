Zakończyła się rozbudowa kolejnego, trzeciego skrzydła Ośrodka Integracji Społecznej przy ulicy Prostej. A co za tym idzie – powstały kolejne miejsca dla osób chorych. Placówka będzie mogła przyjąć szesnastu pacjentów więcej niż do tej pory. W nowym obiekcie znalazło się osiem pokoi mieszkalnych – to na parterze. Na piętrze natomiast powstały sale do rehabilitacji.

Kiedy w nowym skrzydle pojawią się zatem nowi mieszkańcy?

Mówił ks. Leszek Kazimierczak, prezes Ośrodka Integracji Społecznej. Żeby dostać się do ośrodka, pacjenci czekają nawet po kilka lat. Obecnie na liście oczekujących jest około 80 osób, co pokazuje jak dużym wyzwaniem jest wciąż opieka paliatywna. Mówi Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

Rozbudowa była możliwa dzięki dofinasowaniu zarówno z budżetu miasta, jak i ze środków unijnych. Mówi Marcin Jabłoński, marszałek województwa lubuskiego.

Dodajmy, że koszt całkowity inwestycji, łącznie z wyposażeniem, to blisko 7 mln złotych.