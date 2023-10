Czy opozycja – czyli PO, PSL, Lewica i Polska 2050 na pewno dojdzie do porozumienia jeśli chodzi o podział władzy? We wtorek pytaliśmy o to Stanisława Tomczyszyna, posła elekta ludowców. Tym razem z tym samym pytaniem zwróciliśmy się do Katarzyny Osos.

Posłanka PO mówi, że kluby opozycyjne nie mają innego wyjścia. Polacy oczekują tego od przedstawicieli ich klubów, co udowodnili chociażby poprzez rekordową frekwencję.

Zgoda buduje. O tym nasi liderzy muszą wiedzieć i pamiętać. Nie możemy też zawieźć wyborców, także tych młodych. To nie muszą być łatwe rozmowy, ale musimy dojść do kompromisów.

Katarzyna Osos podkreśla, że Polska ma w tej chwili zbyt wiele do stracenia, jeśli dojdzie do konfliktu w opozycji. Dodajmy, że według nieoficjalnych informacji rozmowy koalicyjne Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy – które będą miały w sumie 248 posłów – mogą rozpocząć się pod koniec tygodnia.