Co się obecnie dzieje na placu budowy przy Kaczym Dole? Jedna z najważniejszych inwestycji, którą realizuje miasto…stanęła w miejscu.

Na ten fakt zwracają uwagę zielonogórzanie oraz nasi słuchacze. Pani Sylwia podczas środowej audycji „Prezydent na 96 FM” zapytała Janusza Kubickiego, o bezpieczeństwo na placu budowy.

Są roboty rozpoczęte, jest niby wszystko ogrodzone, a dzieci jeżdżą po tym pumtrucku, który jest nieskończony. Nikt tego nie sprawdza. Czy ktoś to będzie monitorował?

Janusz Kubicki stwierdził, że miasto będzie interweniować w tej sprawie. Ważniejsza jest jednak informacja o opóźnieniach w realizacji tej inwestycji.

Rzeczywiście, przekażemy to wykonawcy. Wyszedł duży problem. po zdjęciu asfaltu, wybija nam woda gruntowa. Szukamy rozwiązania, co zrobić z tą wodą, jak to zabezpieczyć, sam jestem ciekaw, jaki jest postęp prac, na razie są w martwym punkcie.