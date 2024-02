Kiedy prezydent Janusz Kubicki planuje ogłosić swoją wizję miasta na kolejną kadencję? – to jedno z pytań, które padło podczas środowej „Rozmowy na 96FM”. Na program wyborczy i konkretne listy czekają mieszkańcy. Jak mówi radny Andrzej Bocheński – prezydent Kubicki cały czas pracuje nad swoim programem.

Obecny włodarz – zdaniem naszego gościa – nie ma jednak łatwego zadania. Musi pokazać nie tylko to, co chciałby zrobić, ale też rozliczyć się z tego, co już w mieście zrealizowane zostało.

Wszyscy inni, którzy chcą być prezydentem, też nic nie mówią. Ale to mnie jakoś nie martwi. Nie widzę ich programów, mówią tylko, że będzie lepiej. Najciekawsze będzie zgłoszenie prezydenta i wtedy oficjalnie ogłosi swoją wizję.

Nasuwa się kolejne pytanie – czy pozostali kandydaci stoczą zacięty bój o fotel prezydenta?

Nie. Oni nie mają amunicji i ikry, poza jakąś agresją w części kandydatów. Ich motto podstawowe to “trzeba coś zmienić, wystrzelić Kubickiego z fotela”. Ludzie tego nie lubią.

