Duży sukces uczniów zielonogórskiej “Budowlanki” podczas tegorocznej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Siedmioro z nich dotarło do finału centralnego zajmując pierwsze miejsce. Małgorzata Ragiel, dyrektor szkoły, w rozmowie z Radiem Index przyznała, że taki wynik to powód do satysfakcji zwracając uwagę na fakt, iż „Budowlanka” od lat zajmuje wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach i olimpiadach.

Sukces taki, że siedmioro naszych uczniów jeszcze w tej olimpiadzie nie mieliśmy. Do tego jest dwójka laureatów z drugich klas. Jesteśmy wysoko od dziesięciu lat. Przez osiem lat byliśmy w dziesiątce najlepszych techników w kraju. Utrzymujemy tę wysoką lokatę jeśli chodzi o ranking “Perspektyw”.

Uczniom i nauczycielom gratulujemy sukcesu!