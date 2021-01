Zielonogórzanie nieustannie pomagają małej Ani – dziewczynce chorej na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Na jej terapię genową potrzeba jeszcze 6,5 miliona złotych. W przygotowaniu są kolejne akcje charytatywne.

W minionym tygodniu stan Ani się pogorszył – trafiła do szpitala z niewydolnością oddechową. Lekarze zdiagnozowali zapalenie płuc. Na szczęście dziewczynka czuje się już dobrze i wróciła do domu.

Ponieważ zbliżają się walentynki, swoje serce możemy okazać także małej, dzielnej zielonogórzance. W poniedziałek, 1 lutego rozpocznie się akcja „Serce dla Ani”.

Akcja będzie polegać na wrzuceniu na swój profil na Facebooku zdjęcia z sercem i z odpowiednim opisem, który został przygotowany. Tekst będzie nawiązywał do tego, że zaczynamy wielkie odliczanie do walentynek i że jest to dzień, w którym okazujemy sympatię nie tylko tym, których kochamy, ale też tym, którzy są dla nas ważni. Serce, które jest symbolem tego święta, chciałabym pokazać także Ani. Będę również prosiła przy tej okazji o wpłatę symbolicznej dychy na skarbonkę, która jest przypisana do tej akcji.