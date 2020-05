Szykują się zmiany w rozkładzie jazdy miejskich autobusów. Od przyszłego poniedziałku, 1 czerwca pojedziemy już po nowemu.

Przypomnijmy, obecnie autobusy MZK kursują według sobotniego rozkładu jazdy. To efekt pandemii koronawirusa. Wkrótce się to zmieni, ale…

Do tego starego rozkładu jazdy, który obowiązywał przed pandemią, nie wrócimy już. Od 1 czerwca będzie wdrożony nowy rozkład jazdy, na razie na trzy miesiące do końca sierpnia. Te zmiany były wywołane tym, że ostatnia pętla do ładowania autobusów, została oddana do użytku. To pętla na Czarkowie.