Już po raz na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzony jest nabór do Legii Akademickiej. Jak sama nazwa wskazuje – zgłaszać się do niej mogą studenci, bez względu na kierunek studiów oraz płeć. Nabór ochotników cały czas trwa, choć rekrutacja nabiera tempa zwykle wiosną.

Projekt rozłożony jest na trzy etapy. Pierwszy z nich to szkolenie podstawowe, zakończone przysięgą wojskową. Następnie można przystąpić do dwóch innych modułów. najlepsi mogą powalczyć także o uzyskanie stopnia oficerskiego. Czas trwania każdego z tych szkoleń to od kilkunastu do kilkudziesięciu dni. Jak to wszystko połączyć z zajęciami na uczelni? To tłumaczy por. Mateusz Budynek z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze.

Wiemy, że student ma zajęcia. Sesję. Ale zapraszamy w wakacje, to jest dobry moment. Przyjdźcie, sprawdźcie się, przeżyjcie rewelacyjną przygodę życia.

W zależności wybranego etapu – różni się wynagrodzenie dla studentów, którzy ukończą szkolenie. Bo oprócz przygody, młodzi ludzie otrzymują także finansową gratyfikację. Szczegóły będzie można poznać podczas dyżurów, które odbędą się na obu kampusach UZ.

Kandydaci pytają o różne rzeczy, jak wygląda życie wojskowe. O to, co powinni ze sobą zabrać. Czy przed mają się czegoś nauczyć. Panie pytają jak dużo jest kobiet. Jest to na pewno dla nich coś nowego, nie znają regulaminów itd.

