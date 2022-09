Trwa nabór do zielonogórskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Żeby dołączyć w szeregi harcerzy wystarczy się zapisać poprzez stronę internetową. Bo to tam, w jednej z zakładek, znajduje się specjalny formularz. Na podstawie wpisanych do niego danych, dzieci będą kierowane do konkretnych drużyn.

Co ciekawe – harcerzem może zostać każdy. Mówi hm. Edyta Walent, komendantka Hufca Zielona Góra ZHP.

Harcerstwo jest otwarte dla wszystkich, choć nie każdemu oczywiście się spodoba. Pomimo, że to świetna zabawa. W naszym hufcu działają różne drużyny wiekowe i ich zadania są dostosowane właśnie do wieku.

A dlaczego warto zostać harcerzem? To wyjaśniają już sami zainteresowani, czyli zielonogórscy harcerze.

Przypomnijmy – siedziba zielonogórskich harcerzy mieści się przy ulicy Westerplatte 27, czyli w samym centrum naszego miasta.