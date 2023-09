Ministerstwo edukacji przygotowało kilka nowości na nowy rok szkolny. To m.in. testy sprawnościowe na wf-ie i nowy przedmiot – biznes i zarządzanie, który w szkołach średnich zastąpi podstawy przedsiębiorczości. Do wszystkich czwartoklasistów trafią natomiast laptopy, a nauczyciele dostaną bony na zakup komputerów.

To będzie dobry rok pod względem doposażenia – mówił na antenie Radia Index Jarosław Skorulski, szef zielonogórskiego Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

Laptopy dla nauczycieli i uczniów to program rządowy. Natomiast te komputery do programowania i tablety to jeden z elementów projektu, który realizowaliśmy razem z Centrum Przyrodniczym.