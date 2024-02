Równo 40 dni pozostaje do wyborów samorządowych. Nowa Lewica ogłosiła kandydata na prezydenta Zielonej Góry. Działacze postawili na Janusza Jasińskiego, wieloletniego właściciela koszykarskiego Zastalu.

Kandydat nie ukrywa swojej niechęci do urzędującego prezydenta Janusza Kubickiego.

Zawsze chciałem być prezydentem Zielonej Góry. Myślę, że gdybym nie miał firmy i klubu, to bym wystartował dużo wcześniej. Teraz nie mam klubu, nie mam firm. Jestem wolnym człowiekiem, nie mam innych obowiązków. Zostałem sprowokowany bezwzględnością ostatnich lat. Będę zapraszał na debaty, będzie ciekawie. Powiem to, czego inni nie powiedzieli.

Jasiński w ubiegłym tygodniu oficjalnie ogłosił pożegnanie z koszykówką i to zdaniem Cezarego Wysockiego, wiceprzewodniczącego Nowej Lewicy w regionie był powód, że kandydata tego ugrupowania w regionie ogłoszono dopiero teraz.

Planowaliśmy to od dawna. Próbowaliśmy to przeprowadzić w takie sposób, żeby nasz kandydat pozamykał wszystkie sprawy w klubie. Rozmawialiśmy na naszych gremiach, myśleliśmy o kandydatce Anicie Kucharskiej-Dziedzic, o mnie czy o Tomaszu Nesterowiczu, ale zdecydowaliśmy się na kandydata z zewnątrz. Druga tura to nas cel.