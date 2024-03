Główny Urząd Statystyczny na podstawie danych za ubiegły rok opublikował nowe tablice średniego dalszego trwania życia. To istotny element obliczania emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku.

Sprowadza się do podzielenia kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia. Im większy licznik i mniejszy mianownik, tym kwota przyszłej emerytury, będzie wyższa.

O szczegółach mówi Agata Muchowska, rzeczniczka ZUS w regionie.

W ubiegłym roku odnotowano 408 tys. zgonów. To mniej o 39 tys. niż w 2022 r. i tyle samo, co w ostatnim roku przed pandemią. Od 1 kwietnia do obliczania wysokość nowoprzyznawanych emerytur Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie korzystał, z przygotowanych na podstawie tych danych, nowych tablic GUS. Wynika z nich, że emerytura osoby w wieku 60 lat będzie niższa o 3,7 proc., a osoby w wieku 65 lat – o 4,1 proc. niż obliczona na podstawie wcześniejszych tablic.

Na przykład, 60 latka, która zgromadziła środki w wysokości 700 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 2649,51 zł, czyli mniejszej o ok. 103 zł z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 264,2 zamiast 254,3 miesiąca. Natomiast 65 latek z takim samym kapitałem otrzyma świadczenie w wysokości 3197,81 zł, a więc mniejsze o ok. 136 zł. Tu bowiem środki będą podzielone przez 218,9 miesiąca zamiast 210 miesięcy.

Dodajmy, że nowe tablice nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę.

Zgodnie z nowymi tablicami GUS, wzrost dalszego trwania życia nastąpił we wszystkich grupach wiekowych. Osoba w wieku 30 lat będzie żyła dłużej o 12,7 miesiąca, 60-latek o 9,9 miesiąca, a 80-latek o 6,1 miesięcy niż wskazywały statystki w roku ubiegłym.