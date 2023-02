W Radiu Index szykujemy się do wiosny, chociażby za sprawą zmian związanych z naszą ramówką. Zmieniają się godziny i charakter niektórych programów. Nowością będzie program związany z kulturą.

Dotychczas audycje o działalności instytucji kulturalnych były rozproszone, teraz będą w jednym dużym bloku. O szczegółach mówi gospodarz programu „Niezła Sztuka” Mateusz Kasperczyk.

Do tej pory mogliście do Lubuskiego Teatru zaglądać poprzez program “Usłysz Teatr”, do Muzeum Ziemi Lubuskiej przez audycję “Ekspozycje”, czy do Biblioteki Norwida przez program “Norwid Movie”. Teraz, w naszej nowej, wiosennej ramówce będziemy łączyć wszystko w jeden program. Od teraz, w każdy piątek między godziną 12:00, a 15:00 nasz duży magazyn kulturalny – “Niezła Sztuka”.