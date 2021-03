W poniedziałek, 8 marca na terenie Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “Promyk” w Zielonej Górze odnaleziono kilkanaście niewybuchów z okresu II wojny światowej.

Na miejsce wezwano policję która zabezpieczyła teren. We wtorkowy poranek na teren rozbudowy, przy ul. Głowackiego przybyli saperzy z Głogowa, którzy usunęli ładunek. Ewakuowano mieszkańców z trzech, najbliżej położonych domów. – Promień rażenia wykrytych granatów to 20-25 metrów. Wyznaczyliśmy strefę 200 metrów ze względu na ewakuację budynków przyległych do tego znaleziska – mówił st. chor. sztab. Krzysztof Kościański z 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego, jeszcze w trakcie akcji, tuż przed usunięciem niewybuchów. Mieszkańcy wrócili już do swoich domów.