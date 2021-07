Na jednym starcie zakończył swój występ w igrzyskach olimpijskich w Tokio Jakub Skierka. Zawodnik Towarzystwa Pływackiego Zielona Góra w wyścigu eliminacyjnym na 200 metrów stylem grzbietowym finiszował ostatni.

Czas Skierki? 1:59.30, czyli grubo poniżej możliwości. Ostatecznie nasz zawodnik zakończył występ z 27. wynikiem. Przypomnijmy, że w maju podczas mistrzostw Europy Skierka zdobywał minimum z czasem 1:57.08. Rozczarowanie także w klubie Skierki. Mówi Marian Rzeźniewski, prezes TP Zielona Góra.

Szkoda, wielka szkoda. Uzyskanie wyniku zbliżonego wyniku do tego, co uzyskał na mistrzostwach Europy dawało pewny półfinał. Co się stało? Nie wiem. Na razie kontaktu z zawodnikiem ani jego trenerem nie miałem. Płynął bardzo słabo. Zaczął bardzo, bardzo wolno, a potem były to już skutki tego słabego czasu na połowie dystansu. Trudno powiedzieć, prawdopodobnie się spalił i popłynął znacznie poniżej oczekiwań.