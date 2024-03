Nie tylko Zatonie w kwiatach tonie. Coraz bardziej kolorowo i wiosennie robi się w całym naszym mieście. Wszystko za sprawą nasadzeń. Między innymi na starówce można już pocieszyć oczy bratkami i innymi wiosennymi kwiatami. Sadzą je ekipy z Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Mówi Agnieszka Miszon, z działu promocji spółki.

Żeby było łatwiej – dwa sezony temu – zakupiliśmy taki świderek. Kolega robi nim otwory, a panie wkładają w nie kwiaty. Nie ograniczamy się, co do kolorów. Nic tak nie cieszy w drodze do pracy, jak piękne kwiaty i ich zapach.