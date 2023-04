Długi weekend to dla wielu z Was idealny moment na aktywne spędzenie czasu. Pomysłem mogą być kilkudniowe wyjazdy, np. w góry lub nad morze. Ale co jeśli z różnych względów majówkę musicie spędzić w mieście? Rozwiązaniem mogą być wydarzenia i imprezy organizowane na miejscu.

Postanowiliśmy przygotować dla Was mały przewodnik po tego typu eventach. Poniżej kilka propozycji na spędzenie długiego weekendu w Zielonej Górze.

III Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic

To niezwykła okazja do odwiedzenia historycznych piwnic winiarskich oczarowujących klimatem. Ich historia sięga czasów średniowiecza. W wielu z nich prowadzono wyszynk, w którym sprzedawano lokalne wino. Obecnie organizowane są tam degustacje komentowane. Również podczas III Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic będziecie mogli rozkoszować się smakiem rodzimych win. Piwnice winiarskie zwiedzisz za darmo, jednak aby degustować wino, warto wykupić karnet, który zrealizujecie w dniach 29.04-3.05. Natomiast od 4 do 7 maja będą otwarte winnice w województwie lubuskim (wspomniany karnet nie obejmuje degustacji na tych winnicach). Będzie to szansa, by poczuć wyjątkowy urok miejsc, których zapach i smak odnajdziecie w degustowanym winie (źródło: Visit Zielona Góra).

Transgraniczny ,,Wehikuł Czasu” w Parku Książęcym Zatonie

Kolejnym pomysłem na spędzenie majówki może być wybranie się do Parku Książęcego w Zatoniu, gdzie odbędzie się polsko – niemiecki piknik ,,Wehikułem czasu”. W dniach 29 i 30 kwietnia 2023 r. przeniesiecie się tam 100 lat wstecz, do okresu lat dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku. 29 kwietnia start o godz. 12:00, 30 kwietnia start o godz. 13:00. Organizatorzy zaplanowali między innymi: koncerty, pokazy kina niemego, atrakcje dla najmłodszych oraz potańcówkę w stylu retro. Wstęp wolny (źródło: Visit Zielona Góra).

Piknik rodzinny z Szaloną Lamą

W niedzielę, 30 kwietnia, o 12.00 warto zajrzeć na Plac Teatralny w Zielonej Górze. Odbędzie się tam piknik rodzinny z Szaloną Lamą. Jak mówią organizatorzy – będzie to świetna okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu i to całymi rodzinami. W trakcie pikniku na dzieci będzie czekać mnóstwo atrakcji. Wśród nich m.in. malowanie buziek i „tatuaży”. Będzie też strefa wielkich baniek mydlanych i dmuchanych zamków.

“Nie siedź w domu, wędruj z nami!” – spacer z PTTK

Oddział Zielonogórski PTTK zaprasza w niedzielę 30 kwietnia 2023 r. na pieszą wycieczkę. Trasa: Szczawno – Ciemnice – Laski. Zbiórka uczestników przy dworcu PKP o godz. 7:30. Odjazd pociągu o godz. 7:47. Koszt biletu 11,30zł. Powrót pociągiem z Lasek o godz. 14:52. Zakończenie około godz. 15:00.Wycieczkę poprowadzi Anna Szpręglewska – przewodnik turystyczny PTTK.

“ZdrowiejeMY” – majówka w Ogrodzie Botanicznym

W niedzielę, 30 kwietnia, o 12.00 w Ogrodzie Botanicznym odbędzie się wydarzenie pod hasłem „ZdrowiejeMy”. W planach między innymi zabawy i konkursy dla dzieci zajęcia ruchowe i gimnastyka. Wszystko to w asyście fizjoterapeutów i specjalistów od ćwiczeń. Nie zabraknie też akcentów dotyczących prawidłowej diety.

Majówka w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie

Coś dla siebie w ten weekend znajdą także miłośnicy militariów. Atrakcje w tym klimacie będą czekały na Was w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie w dniach 1 i 3 maja 2023 roku. Podczas wydarzenia będziecie mogli zobaczyć wnętrza wybranych eksponatów z kolekcji plenerowej!

Godziny otwarcia w weekend majowy:

sobota 29.04. – 10.00 – 15.00

niedziela 30.04. – 10.00 – 15.00

poniedziałek 01.05. -10.00 – 17.00

wtorek 02.05. – 09.00 – 18.00

środa 03.05. – 10.00 – 17.00

Przez całą majówkę obowiązują bilety wstępu wg cennika obiektu.