Uwaga mieszkańcy Zielonej Góry i okolic, nie będzie prądu w niektórych częściach miasta. Oddział Enei informuje, że jutro w godzinach od 9:00 do 14:00 przerwy w dostawach energii są spodziewane w Raculi – ul. Św. Mikołaja 9, Solarzów 1 oraz od 4 do 12, a także Witosa od 17 do 25 i 32, 34 oraz 34 a.

W środę z utrudnieniami muszą się liczyć mieszkańcy Płotów. Mowa o ulicach: Borówkowej, Czeremchowej, Kalinowej, Sportowej i Wrzosowej w godzinach 9:00-13:00. W czwartek nie będzie prądu w części Zawady. Szczegółowo piszemy na ten temat na wZielonej.pl.

wtorek, 12 października

*w godz. 9.00-13.00, Leśniów Wielki 2a, 34 do 42, działki 191/5, 352/4, 682/5, 682/6, 682/7 (gmina Czerwieńsk)

* w godz. 9.00-14.00, Zielona Góra, ul. Racula-Św. Mikołaja 9, Racula-Solarzów 1, 4 do 12 (parzyste), działka 66/2, stacja ochrony gazociągu, Racula-Witosa 17 do 25 (nieparzyste), 32, 34, 34a, oświetlenie uliczne

środa, 13 października

*w godz. 9.00-13.00, Płoty (gmina Czerwieńsk), ul. Borówkowa, Czeremchowa, Kalinowa, Sportowa działki 101/17, 101/24, 101/35, Wrzosowa

czwartek, 14 października

*w godz. 8.00-14.00, Zielona Góra, ul. Zawada-Szkolna 54, 54a, 56, szafka sygnalizacji świetlnej, Zawada-Zielonogórska 60 do 79a, 81, 83, działka 589, przystanek, skład opału

poniedziałek, 18 października

*w godz. 8.30-13.00, Przytok (gmina Zabór), ul. Parkowa działka 105/9 ,106/9, 542/11