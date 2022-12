Program profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy, chorób układu krążenia, badań przesiewowych raka jelita grubego czy też profilaktyka 40 plus – to programy zdrowotne prowadzone obecnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Także na terenie naszego regionu.

Przy okazji tego ostatniego, czyli profilaktyki 40 plus, warto przypomnieć – jest on skierowany do wszystkich osób po 40 roku życia, a nie jak część osób myśli wyłącznie do czterdziestolatków. Program 40 plus dzieli się na trzy grupy badań: diagnostyka kobiet, badania dla mężczyzn oraz pakiet wspólny. Mówi Joanna Branicka, rzecznik prasowy NFZ w Lubuskiem.

Możemy sami sobie wystawić skierowanie na takie badania, bez konieczności wizyty u lekarza. Zrobimy to poprzez internetowe konto pacjenta lub dzwoniąc na infolinię.

Informacje o wszystkich programach profilaktycznych można bez problemu znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia lub uzyskać w placówce, zarówno osobiście jak i telefonicznie. Branicka podkreśla jednak, że oprócz badań profilaktycznych, warto pamiętać również o codziennych nawykach. Bo to one aż w 53 % mają wpływ na nasze zdrowie.

Mówimy tutaj o odpowiedniej diecie, regularnej aktywności fizycznej, zdrowiu psychicznym oraz o tym, ze sięgamy po jakieś używki.

Więcej na temat profilaktyki, zdrowych nawykach oraz Akademii NFZ znajdziecie w programie “Na służbie”. Audycja w każdy wtorek o godzinie 11.15.