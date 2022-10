Choć Dzień Edukacji Narodowej obchodzić będziemy jutro, to jednak już dziś w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyły się miejskie obchody tego święta. Nauczyciele i dyrektorzy zielonogórskich placówek oświatowych otrzymali nagrody i wyróżnienia zarówno od magistratu jak i ze strony ministerialnej.

Dlaczego zawód nauczyciela jest dziś tak istotny? Pytaliśmy o to szefa zielonogórskiej oświaty Jarosława Skorulskiego.

Myślę, że spokoju, stabilizacji i zarobków, które godnie odpowiadałyby tej funkcji którą pełnią. Ten zawód to fundament cywilizacji. Chodzi o to, by ta świadomość związana z obowiązkami młodych ludzi była duża.