20-procentowej podwyżki żądają od rządu nauczyciele. To postulaty m.in. Związku Nauczycielstwa Polskiego, zdaniem rządzących nierealne do spełnienia.

O podwyżkach wprawdzie słychać, ale nie na takim poziomie, jakiego oczekują związkowcy. Jakie mogą być dalsze scenariusze tego sporu? O tym Bożena Mania, szefowa ZNP w regionie.

Polski nauczyciel będzie. Nawet wtedy, kiedy będzie zarabiał takie pieniądze, jak dotychczas. Niech pan minister wie. Jak wejdziemy w spór zbiorowy to na końcu tego sporu jest tabliczka strajk lub “koniec wyścigu”.

Mania obawia się, że za chwilę w trudnej sytuacji mogą być rodzice zwłaszcza młodszych dzieci.

Ta luka pokoleniowa, która w tej chwili jest może spowodować, że za chwilę nauczyciele powiedzą: “dziękuję bardzo”. I to jest obawa, że państwa dziecko powinno być w szkole do 15, a wraca o 12, bo nie ma nauczyciela, a świetlica jest za mała, żeby przyjąć wszystkie dzieci. To będzie dramat, bo dzieci nie będą zaopiekowane.