Przed Natalią Kochańską zawodniczką Gwardii ZIelona Góra najważniejszy rok w karierze. Przedstawicielka strzelectwa, przypomnijmy, wywalczyła w ub. sezonie przepustkę na igrzyska olimpijskie.

W tym roku ma już za sobą już dwa starty. Wczoraj powróciła do kraju z zawodów w Słowenii.

To było ISSF Grand Prix, organizowane przez światową federację. Mniejsze zawody niż puchar świata. Dla mnie to był taki przygotowawczy start, bo jestem trakcie zmiany sprzętu. Już zmieniłam karabin, za chwilę zmienię strój. Docieram się z tym wszystkim. Wynik nie był najlepszy, ale wiem, że to idzie w dobrą stronę.

Kochańska wspomina o stroju, który ma bardzo istotne znaczenie w strzelectwie.

Mamy strój, który ma odpowiednią sztywność. On musi przejść kontrolę. Gdy go dostajemy, on jest bardzo sztywny, ale musimy doprowadzić go do stanu, w którym przejdziemy tę kontrolę. U nas sezon trwa bardzo długo, do września, a pod koniec sezonu ta sztywność już ucieka.