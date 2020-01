Licytacje to jeden z ważniejszych elementów finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Zielonej Górze przyzwyczailiśmy się już do wielu oryginalnych aukcji. Co roku radni i władze miasta chcą czymś zaskoczyć.

Jak zawsze pomysł na orkiestrową licytację ma Wioleta Haręźlak. Dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta była już szoferem, prasowała koszule, a teraz oferuje „hardcorowy dzień” ze swoim udziałem.

Przyszedł czas na to, żeby zmierzyć się z własnymi słabościami, sprawdzić, na ile wytrzymamy w ekstremalnych, niezwykłych warunkach. Zatem – hardcorowy, emocjonalny dzień, razem ze mną, razem z Jeepem Wrangler z napędem na cztery koła, przystosowanym do jazdy terenowej na bardzo długim odcinku. Rejony umocnione, strzelanie, wspólne gotowanie, przebywanie w niezwykłych warunkach przyrodniczych. Na ile się sprawdzimy, na ile nasze emocje wytrzymają – to się okaże. Wioleta Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta

O ekstremalnych sytuacjach wiedzą już co nieco zielonogórscy radni. Dali się obrzucić tortem, oblać wodą i mieli do czynienia z płomieniami. Tym razem będzie można ich nakarmić, ale niekoniecznie czymś przyjemnym…

Troszeczkę odchodzimy od standardów klasycznej kuchni. Będzie białko w nietypowej postaci, będą to potrawy piekielnie ostre albo o nieznośnym zapachu. Także będzie smacznie – to możemy zapewnić, ale również ekstremalnie. Osoba, która wylicytuje danie z jednym z tych wybranych składników, będzie mogła spośród radnych wybrać tego, który będzie musiał to zjeść. My, jako hiszpańska, śródziemnomorska restauracja, podamy jedno z klasycznych dań kuchni hiszpańskiej, czyli paellę. Ale będzie ona dość nietypowa. Będzie miała kilka fajnych składników, takich, których z reguły się tam nie używa. Agnieszka Maciejewska, szefowa kuchni restauracji Es La Passion

Jak prezydent Janusz Kubicki sprawdzi się jako DJ? Słuchawki zakłada często (co widać w mediach społecznościowych), ale czy poradzi sobie z konsoletą? Przekona się osoba, u której prezydent zagra na imprezie.

Ta osoba, która go wylicytuje, będzie mogła zaprosić go na swoją imprezę. Na tej imprezie będzie pełnił rolę DJ-a, czyli rozegra sety. My oczywiście do tego eventu weźmiemy dodatkowo prawdziwego, profesjonalnego DJ-a, który wprowadzi pana prezydenta, nauczy go paru setów. To wszystko będzie się działo podczas imprezy. Mam nadzieję, że tę imprezę będzie potrafił fajnie rozkręcić. Filip Gryko, szef sztabu WOŚP w Zielonej Górze

Licytacje atrakcji oferowanych przez radnych i władze miasta odbędą się na dużej scenie WOŚP przy filharmonii. Przypomnijmy, 28. finał Orkiestry odbędzie się w niedzielę, 12 stycznia.