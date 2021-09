Dziś pierwszy dzień Winobrania i pierwszy koncert. Tuż po przekazaniu kluczy do bram miasta przez prezydenta Bachusowi na scenie pojawi się Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej pod batutą Krzesimira Dębskiego.

Publiczność usłyszy muzykę filmową, którą skomponował znany muzyk. Zielonogórski Ośrodek Kultury stawia na muzyków dla publiczności w różnym wieku. Kogo zobaczymy w trakcie tegorocznych dni miasta na winobraniowej scenie? O tym Marta Blonkowska z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Oczywiście szliśmy tym tropem, żeby to byli artyści związani z Zieloną Górą, ale nie tylko. Chcemy, żeby to byli artyści dla osób w różnym wieku. Stąd też pojawią się np. finaliści programu “The voice of senior”, czyli będzie to repertuar dla starszej publiczności. Pojawią się też aktorzy Teatru Kapitol z muzyką filmową. Oprócz głównych gwiazd jest dużo innych artystów. Zachęcam, żeby przejrzeć ten program.