Lechia Zielona Góra szykuje się na niedzielne spotkanie z rezerwami Rakowa Częstochowa. Klub też cały czas mocno angażuje się w pomoc dla Dawida Maślenika.

Lechia zapowiedziała, że zagra na różowo, jeśli uzbierana zostanie cała kwota na leczenie 5-letniego chłopca. Brakuje jeszcze nieco ponad 100 tys. zł, ale klub jest przekonany, że akcja zakończy się powodzeniem. Czas na zebranie całej kwoty został wydłużony. Wskazany został też rywal, przeciwko któremu zielonogórzanie okolicznościowo zagraliby w nietypowych strojach. O szczegółach mówi Konrad Komorniczak, dyrektor klubu ds. marketingu.

Jak grać na różowo, to w ważnym momencie, więc zagramy derby ze Stilonem u siebie. Jestem przekonany, że kibice dadzą radę uzbierać kwotę. Przedłużyliśmy tę akcję do końca tego tygodnia. Jeśli tak się stanie, to gramy na różowo ze Stilonem.

Mecz Lechii ze Stilonem 22 kwietnia w Zielonej Górze. Wcześniej jednak kilka innych spotkań. Najbliższe w niedzielę, w Częstochowie o 12:00. Link do zbiórki TUTAJ.