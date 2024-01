Trwa siódma edycja Eko Choinki. Czyli akcji polegającej na odbieraniu od mieszkańców ich naturalnych drzewek bożonarodzeniowych, ekologicznym przetwarzaniu ich, edukowaniu zielonogórzan, a nawet artystycznym akcentom połączonym z działaniem charytatywnym. Eko Choinka to wspólne dzieło Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na czym polega?

Na początek ekipy ZGK zabierają od mieszkańców ich choinki. Chodzi oczywiście o drzewka naturalne. Następnie wywożą je do gospodarstwa Malinówka – jako smakołyk dla tamtejszych zwierzaków lub zamieniają w zrębki.

Zrębki są doskonałym nawozem dla roślin kwasolubnych. Jeśli ktoś ma u siebie w ogrodzie iglaki lub różaneczniki, są też doskonałe pod borówki, to warto użyć zrębków. Rośliny będą na pewno lepiej rosły. Zimą korzenie nie będą przemarzać, a latem wysychać.

Tłumaczyła Agnieszka Miszon z Zakładu Gospodarki Komunalnej. Co warto zaznaczyć – zrębki będą rozdawane mieszkańcom naszego miasta. Niebawem ruszą zapisy chętnych na ich odbiór od ZGK. To jednak nie wszystko. Eko Choinka to też działania charytatywne. Bo jak co roku – leśnicy przygotowują też np. krążki do pomalowania przez artystów. Wszystkie powstają z choinki spod ratusza, umilającej zielonogórzanom świąteczny czas.

Malują na nich artyści różne rzeczy. Są to motywy chociażby ornitologiczne. Powstają też karmniki, w tym roku mamy też deseczki. Artyści różne rzeczy malują i różna jest inwencja.

Mówiła Ewelina Fabiańczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Następnie wszystkie te naturalne dzieła trafiają na cele charytatywne. Na przykład na licytacje. Ale i to nie wszystko. Bo skoro mowa o „dobrze z natury”, to trzeba wspomnieć również o Leśnej Osadzie, czyli evencie będącym podsumowaniem projektu. Piknik odbędzie się tradycyjnie już przy zielonogórskim ratuszu.

Jest recykling, reprezentowany na przykład przez ZGK. Są pokazy innowacji, stoiska ekologiczne. Pokazujemy chociażby co powstaje z drewna. W tym roku udział w pikniku jest także na zgłoszenie grup.

Dodaje Fabiańczyk. A my dodajmy, że piknik Leśna Osada odbędzie się w tym roku 7 lutego. Start o godzinie 10. A jeszcze więcej szczegółów w audycji “Na służbie”, która do zobaczenia i usłyszenia u nas w każdy wtorek o godzinie 11.15.