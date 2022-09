Stały bywalec winobraniowej sceny pojawi się dziś wieczorem. Mowa o Igorze Herbucie, który powraca na Dni Zielonej Góry, ale nie jako gwiazda zespołu LemON.

O tym, w jakim wydaniu zaprezentuje się dziś na głównej, winobraniowej scenie na Placu Powstańców Wielkopolskich mówi Marta Blonkowska z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

8 lat Igor kazał czekać nam na swój debiutancki album. To jest coś innego niż Lemon. Ryzykowny repertuar na imprezę tego typu, ale publiczność jest tak związania z Igorem, że “publiczność będzie pełna”. On mocno, intymnie, daje się poznać w tych koncertach. Jestem przekonana, że będzie to bardzo udany koncert.