W sobotę miejskie dożynki na terenie Aeroklubu w Przylepie. Warto wybrać się na tę imprezę pozostawiając auta w domu. Na terenie aeroklubu będzie czekać płatny parking dla rowerów oraz bezpłatna mobilna stacja rowerowa nextbike.

Komu nie dopisze kondycja, może skorzystać z bezpłatnego autobusu MZK, który dowiezie z dworca głównego lub spod CRS bezpośrednio na dożynki.

Jeśli jednak musicie wybrać się do Przylepu autem, parking dla kierowców samochodów będzie na Trasie Północnej (od ronda przy Auchan do ronda Przylep i po drugiej stronie od ronda Przylep do ronda przy Auchan). Możecie się spodziewać zmiany organizacji ruchu w godz. 12.00 – 24.00 w obu kierunkach.

Rozkład jazdy autobusów MZK:

Linia 20

Dworzec Główny – Dworcowa – Batorego – Energetyków – Zjednoczenia – Przylep Lotnisko

Dojazd na Dożynki – odjazdy z Dworca Głównego:

– od 13.21 do 17.31 co 10 minut

– od 17.38 do 19.01 co 7,5 minuty (dojazd na koncert)

Powrót z Dożynek – odjazdy z Przylep Lotnisko:

– od 13.44 do 17.44 co 10 minut

– od 17.52 do 19.15 co 7,5 minuty

– od 19.24 do 20.14 co 10 minut

– od 20.23 do 21.44 co 7,5 minuty (powrót z koncertu)

– od 21.54 do 23.14 co 10 minut

Linia L2

Sulechowska CRS (parking) – Trasa Północna – Przylep Lotnisko

Dojazd na Dożynki – odjazdy z Sulechowskiej CRS (parking):

– od 13.16 do 17.16 co 20 minut

– od 17.33 do 19.36 co 15 minut (dojazd na koncert)

Powrót z Dożynek – odjazdy z Przylep Lotnisko:

– od 13.39 do 17.39 co 20 minut

– od 17.56 do 18.56 co 15 minut

– od 19.19 do 19.59 co 20 minut

– od 20.11 do 21.26 co 15 minut (powrót z koncertu)