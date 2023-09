W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami rokiem szkolnym zmieni się rozkład jazdy miejskich autobusów. Część zmian wejdzie w życie już od soboty,

Autobusy wszystkich linii w dni robocze będą kursować według rozkładu jak w dni nauki szkolnej. Mówi Jacek Newelski z MZK.

Jest to powrót do szkolnego rozkładu jazdy. Wyjedzie na trasę 15 autobusów więcej. Zamiast 60 będzie ich 75. Zwiększa się częstotliwość na wszystkich liniach autobusowych. Na priorytetowych z 20 do 15 minut, na podstawowych z 40 do 30 minut. Ponadto w związku z zakończeniem remontu ulicy Podgórnej wrócą linie 25 i 26. Szkolne kursy będą wykonywane na liniach numer 2 i 9.

Najważniejsze zmiany:

– przywrócone zostają stałe trasy linii nr 25 i 26 przez ulicę Podgórną i pl. Piłsudskiego.

– autobusy linii nr 17 będą kursowały na nowej trasie, która zostaje wydłużona do osiedla Przyjaźni. Uruchomione zostają nowe przystanki na ulicy Francuskiej („Francuska”, „Francuska szkoła”, „Os. Przyjaźni”) i Kraljevskiej („Kraljevska”, „Budziszyńska”).

– uruchomione zostają na okres próbny następujące kursy w dni nauki szkolnej: kurs linii nr 2 z Barcikowic do Przylepu o godz. 7:00 oraz z pętli przy ulicy Naftowej do Barcikowic o godz. 15:06, kurs linii nr 9 z Jarogniewic do Os. Czarkowo o godz. 7:10.

– trasa linii nr 9 zostaje zmodyfikowana – autobusy pomiędzy Rondem PCK a ulicą Batorego będą kursowały ulicą Zjednoczenia, Objazdową i Jana z Kolna.