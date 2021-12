Co jest prawdą, a co iluzją? I w którym momencie zacierają się granice pomiędzy tym co naturalne, a sztuczne? Między innymi wokół tych problemów oscylują niekonwencjonalne realizacje Marcina Berdyszaka, autora najnowszej wystawy w Muzeum Ziemi Lubuskiej. „Iluzja i edukacja”, bo taki tytuł nosi ekspozycja, do zobaczenia już od dzisiaj.

Jak mówi Leszek Kania, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, prace Berdyszaka to swego rodzaju dialog z innym artystą. Co ciekawe – autor wystawy kształcił się jako malarz, nigdy jednak nie malował.

Ale problemy malarskie wciąż są obecne w jego twórczości i projektach. Odnosi się do problemu iluzji. Wiadomo, że dla wielu pokoleń malarzy namalowanie czegoś bardzo dokładnie było wyzwaniem. Drogą do której artysta zmierzał. Okazuje się, że niesie to też konsekwencje dla twórczości przestrzennej, jaką uprawia Berdyszak.

Wernisaż „Iluzji i edukacji” Marcina Berdyszaka już dziś o godzinie 17 w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.