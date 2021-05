Do 17 maja Lubuszanie mogli zgłaszać uwagi do budowy mostu w Pomorsku. Do Zarządu Dróg Wojewódzkich wpłynęło blisko 100 propozycji.

Obecnie trwa analiza wszystkich wniosków. – Wiemy, że wiele samorządów czeka na ten most, bo inwestycja usprawni i skróci czas przemieszczania się po tej części województwa – mówi członek zarządu Marcin Jabłoński. Według aktualnych planów jeszcze w tym roku ma zakończyć się proces związany z koncepcją programową. Następnie rozpocznie się proces zamówienia publicznego i wybór wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej.