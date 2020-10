Ogólnopolskie protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. przerywania ciąży odbywały się nie tylko na ulicach i przed biurami posłów PiS, ale również przed kościołami. Wczoraj wieczorem zielonogórzanie zebrali się przy konkatedrze św. Jadwigi Śląskiej. W sprawie tej demonstracji zabrali głos działacze Młodzieży Wszechpolskiej. Uważają, że kościół nie jest właściwym miejscem do protestów i zadeklarowali, że będą bronić wstępu do świątyń.

– Ludzie, którzy wczoraj zgromadzili się pod parafią św. Jadwigi, tak naprawdę zwrócili się do nieodpowiedniego organu – skomentował Marcin Osowski z lubuskiego okręgu Młodzieży Wszechpolskiej.

Takie orzeczenie wydał Trybunał Konstytucyjny, zatem zwracamy się z prośbą o to, żeby protestujący protestowali tam, gdzie zaczął się ten problem, a nie pod kościołami i nie zastraszali zwykłych ludzi, którzy chcą uczestniczyć w mszach świętych co niedzielę. To nie jest miejsce i czas do takiego protestowania. Po drugie jako Młodzież Wszechpolska mówimy otwarcie: dopóki będą prowokacje, dopóki będą takie sytuacje pod kościołami, będziemy się aktywnie włączać w obronę kościołów przed takimi prowokacjami. Będziemy blokować wejście do kościołów dla tych ludzi, którzy nie przychodzą do kościoła po to, żeby się modlić, tylko przychodzą zbić kapitał polityczny.