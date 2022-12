I starsi i młodsi pracują w pocie czoła. Żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra szlifują formę przed przyszłorocznymi rozgrywkami w eWinner pierwszej lidze.

Radio Index odwiedziło grupę najmłodszych, która trenuje pod okiem trenera Radosława Walczaka.

W tym momencie pracujemy nad siłą, która jest w sporcie potrzebna, bo jest podstawową do innych zdolności motorycznych. Później będziemy już zamieniać na moc. Bez tych podstawowych ćwiczeń, typu sztanga, nie zrobimy niczego innego. A chcemy, by oni byli zwinni i szybcy, a do tego, by mieli tyle koordynacji ruchowej, by z tego motocykla nie spaść.