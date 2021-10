1 listopada coraz bliżej. O dniu Wszystkich Świętych myślą już młodzi piłkarze ręczni z klubu Szczypiorniak Zielona Góra. I to myślą, jak pomóc osobom potrzebującym.

Mowa o tych, którzy mają problem z dojazdem na zielonogórską nekropolię i posprzątaniem grobów swoich bliskich. – Pomysł zrodził się wśród trenerów – mówi Marek Książkiewicz, prezes zielonogórskiego klubu „Szczypiorniak”.

Zapisy odbywają się pod numerem telefonu: 724 478 034. Należy zgłosić konkretny nagrobek, z informacją o lokalizacji – starej lub nowej części zielonogórskiego cmentarza.

My chętnie to zrobimy. To też akcja edukacyjna dla naszych zawodników. Oni bardzo chętnie podchwycili temat. Można też coś od siebie dać. Życie nie polega tylko na tym, żeby brać. Na pewno większa przyjemność jest z brania niż z dawania.