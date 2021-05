Jak już wcześniej informowaliśmy, planowany jest remont wiaduktu na ulicy Zjednoczenia. Koszt inwestycji wyniesie około 12 mln złotych. Połowa pieniędzy będzie pochodziła z budżetu miasta. Resztę dołoży Ministerstwo Infrastruktury.

Oprócz samego wiaduktu pracom remontowym poddane zostaną także prowadzące do niego drogi dojazdowe. Remont zostanie podzielony na dwa etapy – pierwszy obejmie wschodnią część obiektu. Drugi, zaplanowany na przyszły rok, będzie dotyczył zachodniej części wiaduktu. W planach jest między innymi zwężenie pasa drogowego na rzecz poszerzenia ścieżek rowerowych.

Prace, przetarg rozpoczną się gdzieś w granicach czerwca. Roboty ruszą we wrześniu. Remont powinien być zakończony w roku 2022. I rozpocznie się następny. W czwartym kwartale druga nitka. To jest przykład na to, że rząd podchodzi do tego bardzo poważnie.

Inwestycja na Zjednoczenia ma być dowodem na to, że współpraca samorządów z rządem to złoty środek na lokalny rozwój.

12 mln złotych to całość inwestycji i to duże pieniądze, jeśli chodzi o budżet miasta. Każde dofinansowanie, zwłaszcza tak duże, około 6 mln z rządu, powoduje, że ta inwestycja staje się bardziej realna. A ma ona też dosyć strategiczny charakter. Bo łączy się z obwodnicami z dwóch stron. To też kolejny przykład na to, że pieniądze rządowe w takich dużych, strategicznych inwestycjach są potrzebne. Jest ich coraz więcej. Jest to też przykład dla innych samorządów i apel – współpracujmy, bo są z tego dobre rzeczy dla mieszkańców.