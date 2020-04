– Przedsiębiorstwa, które wymagają pracy ciągłej mogą niebawem odciąć pracowników od świata zewnętrznego – informował w programie Miejski Alert Janusz Kubicki.

Walka z koronawirusem trwa. Wiele firm, albo wysłało pracowników na urlopy, albo skierowała ich na pracę zdalną. Są jednak przedsiębiorstwa, w których o „home office” nie ma mowy.

Prezydent dodał, że chyba nikt nie wyobraża sobie, żeby mieszkańcy zostali bez prądu lub bez wody.