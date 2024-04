Miasto wspólnie ze Zgraną Rodziną rozpoczęło dystrybucję kart H2Ochla. O tym prezydent miasta Janusz Kubicki poinformował podczas wtorkowego briefingu prasowego.

Przypomnijmy, karty upoważniają do korzystania z kąpieliska w atrakcyjnych cenach. W najbliższych dniach mają one trafić do wszystkich zielonogórzan. Janusz Kubicki dodał, że będą z nich mogli korzystać nie tylko mieszkańcy miasta zameldowani w Zielonej Górze.

Wszyscy mieszkańcy miasta będą mieli okazję skorzystać z tych kart. Pojawiły się pewne problemy, bo są osoby, które mieszkają w naszym mieście, ale nie są zameldowane. Będzie więc kolejna kategoria, ci co mieszkają i płacą PIT w naszym mieście.

Małgorzata Szachowicz ze Zgranej Rodziny dodaje, że karty będzie można nabyć również na terenie miasta.

Tych kart wysłaliśmy sporo, kilka tysięcy. Zanim dojdą to tez potrwa. Ci, którzy są w Zgranej Rodzinie powinni te karty otrzymać. Ci, którzy są poza programem, też otrzymają, na przykład dzieci powyżej 18 roku życia.

Dodajmy, że w miniony weekend podczas dni otwartych kąpielisko w Ochli odwiedziło ponad osiem tysięcy osób.