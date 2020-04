Panie prezydencie czy moje dane będą udostępnione Poczcie Polskiej? To pytania, które zdominowały ostatnie odcinki audycji “Miejski Alert”, dodajmy, dedykowanej walce z koronawirusem.

Dla tych, którzy nie chcą, aby ich dane zostały przekazane przed planowanymi na 10 maja wyborami prezydent Janusz Kubicki zaproponował rozwiązanie – wykreślenie z rejestru wyborców.

Wiele osób pisze do mnie, że nie życzy sobie udostępniania danych. Jest sposób, ale nie jest to pisanie do mnie w mediach społecznościowych. Jest wniosek, który można wypełnić, on jest na stronach urzędu miasta. To wniosek o skreślenie z rejestru wyborców.