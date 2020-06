Luki w sieci miejskich ścieżek rowerowych będą dalej wypełniane. Prezydent Janusz Kubicki podpisał umowy na budowę tras na ulicy Emilii Plater i ulicy Poznańskiej. Obie inwestycje będą zrealizowane w ramach drugiego etapu tworzenia infrastruktury rowerowej.

Nowe drogi dla rowerów pozwolą uzupełnić trasę Zielona Strzała, a także lepiej skomunikować teren przy hali CRS.

Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Emilii Plater to jest kawałek miejsca w ciągu Zielonej Strzały, gdzie tej ścieżki brakuje. Zielona Strzała sama w sobie jest bardzo często wykorzystywana przez mieszkańców, bo biegnie przez środek miasta. Kolejny element, który chcemy zakończyć, jeżeli chodzi o budowę i połączenie ścieżek rowerowych, jest przy ulicy Poznańskiej. To jest przy CRS-ie. Jak państwo wiecie, tam są ścieżki rowerowe również w pewnym sensie „z dziurą”, bo element pomiędzy CRS-em i rondem a ulicą Poznańską i rozpoczęciem ścieżki na Chynowie jest w tej chwili „dziurawy”.

Wraz ze ścieżkami powstaną dwa skrzyżowania: ulicy Kożuchowskiej i Emilii Plater oraz Trasy Północnej z ulicą Sulechowską i Poznańską. Dodatkowo na rondzie przy Sulechowskiej, niedaleko straży pożarnej, powstanie drugi wjazd w kierunku miasta. Kierowcy powinni więc spodziewać się utrudnień.

Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa.

Nie jest to nasze pierwsze zadanie. Zrobiliśmy chyba najdłuższą ścieżkę w województwie lubuskim – w zeszłym roku skończyliśmy budowę ścieżki na zlecenie starostwa powiatowego w Nowej Soli. To jest ścieżka rowerowa na zamkniętej linii kolejowej relacji Wolsztyn-Żagań o długości 42 kilometrów. Także mamy doświadczenie, podołamy inwestycji. Myślę, że zrobimy to w terminie krótszym niż ten założony przez inwestora.