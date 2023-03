Wracamy do współfinansowania policji przez miasto. Przypomnijmy – kilka dni temu miasto przyznało zielonogórskim mundurowym dodatkowe środki na działalność. Nie wszyscy radni na takie rozwiązanie jednak się zgadzają.

Przeciwny jest choćby radny klubu „Zielona Razem” – Andrzej Brachmański. Rozmówca Radia Index uważa, że policyjnych patroli brakuje choćby w okolicy deptaka.

Brachmański dostrzega w tym wszystkim jeszcze jeden problem.

Oni mają dodatkowy fundusz płac i oszczędności. I zamiast z nich pokrywać sobie wydatki, to biorą do miasta. A swoje pieniądze oddają do Gorzowa, jako niewykorzystane.