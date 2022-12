Jakie miasto ma pomysły na poprawienie własnych dochodów? Takie pytanie pojawiło się w ostatniej audycji “Prezydent na 96 FM” w kontekście planowanych inwestycji wydatków, ale także oszczędności.

Pan Norbert pytał o to Janusza Kubickiego.

Co na to Janusz Kubicki? Prezydent twierdzi, że miasto cały czas pracuje nad tym, aby zwiększać dochody.

Cały czas to robimy, naszymi dochodami są dochody własne. Te wynikające z podatków. Przecież walczenie o nową strefę, na której są zakłady, a one generują przychody podatkowe. Chcemy i będziemy walczyć o kolejną. Mam nadzieję, że uda się uzyskać wsparcie, będę jeździł w tej sprawie do Warszawy.