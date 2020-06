Tony Meier zostaje w drużynie Stelmetu Enei BC. Zielonogórski klub dziś poinformował o podpisaniu umowy z Amerykaninem.

Dla Meiera to będzie drugi sezon w Stelmecie. Poprzedni, choć skończony przedwcześnie z wiadomych powodów będzie wspominał rewelacyjnie. W drużynie był ważną postacią. W polskiej lidze rzucał przeszło 10,5 punktu na mecz. Jeszcze lepszy był w lidze VTB, gdzie średnio notował 12 “oczek”. Tu też, już po wybuchu pandemii urodził mu się syn. Meier jest pierwszym obcokrajowcem, którego Stelmet zakontraktował na przyszły sezon. Podpisał roczny kontrakt.

A co powiedział sam zainteresowany? Amerykański silny skrzydłowy cieszy się na kolejny rok gry w Stelmecie. Podczas konferencji prasowej przemówił do dziennikarzy z ekranu. – Jestem bardzo ciekawy, jaką drużynę w tym roku stworzy trener Tabak – powiedział w nagraniu Meier.

Konferencja odbyła się w siedzibie jednego ze sponsorów klubu – firmy Arpol, która z racji branży suchą stopą przeszła koronawirusa. A jaka obecnie panuje sytuacja na rynku sponsorskim w Zielonej Górze? Jak w tej rzeczywistości odnalazł się Stelmet? O tym właściciel klubu.

Na pewno nastąpi pewne przeszeregowanie sponsorów. Zdajemy sobie z tego sprawę, że wejdą nowi, ktoś kogoś zastąpi. To, że w naszej rodzinie jest sto firm, to że mamy wiele podmiotów, to nas trochę chroni w czasach kryzysu. Gdybyśmy oparli wszystko, jak niektóre kluby na jednym sponsorze, ten by zniknął z rynku, to byłby problem. Na pewno będzie problem. Jest kwestia kibiców, kwestia samorządów i sytuacja finansowa w miastach, m.in. w naszym mieście – Zielonej Górze, czyli jednym z głównych sponsorów. My chcemy współpracować ze wszystkimi, którzy mogą nam pomóc. Każda złotówka jest ważna, a w tym momencie, można powiedzieć, że liczy się podwójnie.