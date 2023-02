W każdy pierwszy dzień miesiąca w Mediatece Góra Mediów możecie otrzymać kod do aplikacji Legimi, w której będziecie mieć dostęp do ponad 180 000 książek w formie audiobooków i ebooków. Kolejne rozdanie już w środę, 1 marca.

Zielonogórska Mediateka Góra Mediów to miejsce, gdzie możecie wypożyczać audiobooki lub wybrać się na wystawy i spotkania autorskie, ale raz w miesiącu uzyskujecie dostęp także do ebooków. Zainteresowanych darmowym dostępem do platformy Legimi jest wielu, o czym mówi Natalia Dyjas-Szatkowska, młodsza bibliotekarka Mediateki Góra Mediów.

Żeby dostać taki kod Legimi, to jest najważniejsza sprawa, trzeba być naszym czytelnikiem, to znaczy, mieć aktualną kartę biblioteczną. Nie ukrywamy, że kody Legimi cieszą się olbrzymią popularnością. W każdy pierwszy dzień miesiąca ustawiają się do nas kolejki, bez przesady, naprawdę tak jest. Już w tym miesiącu będzie to godzina 9:00, kiedy będziemy rozdawać kody i już wiadomo, że pół godziny wcześniej ustawia się kolejka przed naszymi drzwiami.

W aplikacji znajduje się wiele pozycji książkowych, wśród nich są także nowości. Każdy może znaleźć coś, co go zainteresuje.

To nie jest tak, że to są jakieś starocie, tylko to są nowości, które niedawno pojawiły się na półkach, takie książki, których szukaliśmy, a nie mogliśmy znaleźć w sklepie, bo są bardzo popularne, to na pewno znajdziecie je na Legimi. Jest to platforma wygodna, można czytać te książki na komórce, na tablecie, na czytnikach elektronicznych, które zresztą też można też wypożyczyć u nas w Mediatece Góra Mediów. Do wyboru, do koloru.

Warto zaznaczyć, że kody Legimi są dostępne nie tylko w Mediatece Góra Mediów, ale także w niektórych filiach Biblioteki Norwida. W sumie jest ich prawie 200.

Warto pytać na filiach, czy właśnie też dostaniecie kod Legimi. To jest zawsze za mało, kodów Legimi jest wciąż za mało. Jakbyśmy nie powiększali puli, tak wciąż są pytania. Przez cały miesiąc przychodzą osoby i pytają. Nie ukrywamy, że nam pęka serce, kiedy musimy powiedzieć, że tych kodów już nie ma, ale z drugiej strony są to uczucia słodko-gorzkie, bo cieszymy się, że jest zainteresowanie literaturą.

Z kodów do Legimi mogą skorzystać także osoby starsze, które mają problemy ze wzrokiem, ponieważ można powiększyć czcionkę książki na telefonie czy czytniku ebooków. Dzięki temu na ekranie jest możliwość wyświetlania tylko kilku zdań, które z łatwością przeczytamy.

Czytelnik Biblioteki Norwida, który otrzyma kod musi wpisać go do aplikacji w danym miesiącu i wtedy otrzymuje dostęp do aplikacji na 30 dni. Jeśli ktoś otrzymał kod, na przykład w styczniu lub w lutym, może otrzymać także kod w marcu.