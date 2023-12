Czy 2023 był dobrym rokiem dla Uniwersytetu Zielonogórskiego? Jakimi kwestiami i tematami żyła nasza uczelnia? Postanowiliśmy to sprawdzić i przygotowaliśmy dla Was akademickie podsumowanie ostatnich dwunastu miesięcy.

Styczeń: Kolejni wykładowcy UZ docenieni i odznaczeni Krzyżami Zasługi oraz medalami za Długoletnią Służbę

Nowy rok zaczął się dobrze dla wykładowców zielonogórskiej uczelni. Tylko w 2023 roku ponad 60 pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego zostało odznaczonych Krzyżami Zasług, medalami za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. O przyznaniu wyróżnień zdecydował prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister Edukacji Narodowej. Prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, nie krył dumy z faktu docenienia zielonogórskich pracowników akademickich przez głowę państwa. “Jestem szczęśliwy, że po tym okresie pandemicznym mamy okazję się w końcu spotkać. I to w tak szerokim gronie” – mówił prof. Strzyżewski, podczas styczniowej uroczystości.

Luty: Ruszyła współpraca pomiędzy UZ, a uniwersytetami z Republiki Rwandy

W lutym nasza uczelnia udowodniła, że mierzy nie tylko wysoko, ale też i … daleko. Podpisane zostało bowiem porozumienie o współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z uczelniami z Republiki Rwandy. Dokładniej z trzema tamtejszymi uczelniami wiodącymi. Głównymi celami współpracy jest wymiana, zarówno pomiędzy studentami, jak i pracownikami dydaktyczno – naukowymi.

Marzec: Za nami pierwsze po pandemii targi pracy na UZ. Wydarzenie jak zawsze przyciągnęło tłumy potencjalnych pracowników, czyli studentów

To były wyjątkowe targi pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wyjątkowe, bo odbyły się one po raz pierwszy po pandemicznej przerwie. W niezmiennej jednak formule – bo wydarzenie jak zawsze przyciągnęło potencjalnych pracodawców i tłumy studentów, poszukujących pracy. Wydarzenie odbyło się już po raz 18, w sumie pojawiło się 30 wystawców. “Po to kształcimy tych młodych ludzi, żeby poszli oni później do biznesu, żeby pracowali. I to jest świetna okazja do znalezienia pracy” – tak o idei targów mówiła w marcu prof. Barbara Literska, prorektor ds. studenckich UZ.

Kwiecień: Ministerialne stypendia rozdane. Wśród wyróżnionych 2 studentów UZ

Dwójka studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego pośród 414 najlepszych żaków w Polsce, docenionych stypendiami Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe – to bez wątpienia jedna z ważniejszych informacji uczelnianych w kwietniu 2023 roku. W sumie ministerialnym stypendium zainteresowanych było 22 studentów naszej uczelni. Po weryfikacji wniosków, 15 z nich zostało wysłanych.

Maj: Bachanalia 2023 oficjalnie rozpoczęte!

Bachanalia, czyli Dni Kultury Studenckiej, były jednym z ważniejszych majowych wydarzeń w akademickim kalendarium. Zwłaszcza dla studentów. Tegoroczne Bachanalia były przygotowywane przez nowo powołany Parlament Studencki. W harmonogramie wydarzeń, oprócz tradycyjnego grillowania i koncertów, znalazły się też nowe propozycje zabawy, w tym “szybkie randki”.

Czerwiec: Na UZ otwarto Laboratorium Analityki

Czerwiec to oddanie do użytku kolejnej ważnej inwestycji uczelnianej. Na Uniwersytecie Zielonogórskim otwarte zostało nowe Laboratorium Analityki. To kolejny element współpracy naszej uczelni ze spółką KGHM Polska Miedź. Wcześniej polegała ona m. in. na realizacji wspólnych projektów oraz ekspertyz przygotowywanych przez pracowników naszej uczelni. Laboratorium zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt. – To może tylko cieszyć – mówił profesor Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Lipiec: Kierunek lekarski najpopularniejszy!

Choć nie było to zaskoczeniem, to jednak jednym z ważniejszych tematów w lipcu na naszej uczelni. Kierunek lekarski okazał się kolejny raz najpopularniejszym na Uniwersytecie Zielonogórskim. Łączna liczba kandydatów na jedno miejsce to w tym roku ponad 2400 osób.

Sierpień: Kolejny dom studenta do remontu. Tym razem Vicewersal

Sierpień stanął pod znakiem kolejnej inwestycji. Tym razem zapadła decyzja o długo wyczekiwanym remoncie akademika „Vicewersal” przy al. Wojska Polskiego. Jak wtedy poinformowała nas Ewa Sapeńko z biura prasowego UZ: “Zakres prac ma obowiązywać przebudowę, termomodernizację, dostosowanie przeciwpożarowe oraz dla osób z niepełnosprawnościami.”.

Wrzesień: Nowe sekcje AZS UZ. Obie kobiece!

Uniwersytet Zielonogórski to nie tylko wykłady i ćwiczenia, to też sport. i właśnie we wrześniu poinformowaliśmy Was o “nowościach” z tego zakresu. Były nimi piłka ręczna w wydaniu II ligi kobiet oraz kobiecy futsal w I lidze – dwie kolejne sekcje ligowe w AZS-e Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Październik: Inauguracja nowego roku akademickiego

Październik to miesiąc powrotu na uczelnię. Tegoroczna inauguracja odbyła się 2 października, tradycyjnie w auli uniwersyteckiej przy ulicy Podgórnej. W uroczystości wzięły udział władze uczelni, parlamentarzyści, władze miasta i regionu oraz studenci. Dla tych ostatnich, którzy rozpoczynają naukę na pierwszym roku najważniejszym momentem był akt immatrykulacji.

Listopad: Jak zbudować turbinę wodną?

Jak poprawnie stworzyć i efektywnie turbinę wodną? Z takim niecodziennym zadaniem musieli się zmierzyć uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych podczas organizowanego po raz pierwszy w Zielonej Górze PGE Turnieju Maszyn Wodnych. Uczestnicy walczyli w dwóch kategoriach: mocy i wydajności. Do rywalizacji przystąpiło ponad stu uczniów. Zawody odbyły się na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Grudzień: o już oficjalnie! Prof. Maria Mrówczyńska wiceministrem nauki!

W połowie grudnia oficjalnie potwierdziły się informacje o przenosinach z Uniwersytetu Zielonogórskiego do jednego z ministerstw nowego rządu! Prof. Maria Mrówczyńska, dotychczasowa prorektor ds. współpracy z gospodarką naszej uczelni weszła do resortu nauki, gdzie obejmie funkcję wiceministra. Obowiązki prorektor M. Mrówczyńskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim przejmie prof. Justyna Patalas-Maliszewska, dotychczasowy dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej.

