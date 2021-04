Żużlowcy Marwis.pl Falubazu Zielona Góra w najbliższą sobotę odrobią zaległości. Zielonogórzanie wybierają się pod Jasną Górę na mecz z Włókniarzem.

Częstochowskie “Lwy” to jeden z faworytów rozgrywek PGE Ekstraligi. Na inaugurację częstochowianie przegrali jednak na własnym torze z Unią Leszno.

Wczoraj w siedzibie Zielonogórskiego Klubu Żużlowego dziennikarze przepytywali Mateja Żagara. Żużlowiec Falubazu pytany był między innymi o początek sezonu. W Toruniu Słoweniec miał upadek.

Mateja Zagara dziennikarze pytali również o jazdę parą w kontekście jego ostatnich występów.

Jeżdżę na żużlu ponad 20 lat. To, co się wydarzyło w Toruniu, to był mój błąd. Już się zdarzyło, nie mamy hamulców podczas jazdy. Zawsze jednak pomagam partnerom z drużyny, jeśli mogę to robić. Ostatnio tak zresztą było.