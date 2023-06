Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze poszukuje nowych słuchaczy. Pomimo, że już teraz formacja zrzesza ponad 900 studentów. I to w różnym wieku – bo od lat czterdziestu do nawet 90. Taka różnica lat wprowadza dodatkową energię i motywację do działania – mówi Zofia Banaszak, szefowa zielonogórskiego UTW.

A w jaki sposób do formacji można się zapisać? Na początek przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.

Zapraszamy do nas serdecznie od 10 do 13. Na naszej stronie są wszystkie informacje, co trzeba przy sobie mieć. Najważniejszy jest jednak czas. Trzeba mieć czas na działalność u nas.

Warto dołączyć, tym bardziej, że cały czas poszerza się także oferta edukacyjna zielonogórskiego UTW.

Ta oferta to wykłady, spotkania, konferencje. Różnego rodzaju zajęcia. Plastyczne, fotograficzne, taneczne. Do tego zajęcia ruchowe, poprzez jogę i ćwiczenia na kręgosłup.

Nabór na UTW potrwa do piątku. Przypomnijmy, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze znajdziecie przy al. Wojska Polskiego 9. Czyli w gmachu głównym biblioteki Norwida.