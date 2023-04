Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze informuje – od poniedziałku 17 kwietnia spółka rozpoczęła dostarczanie do właścicieli domków jednorodzinnych worków do segregacji odpadów. I co ważne – pakiet, który do Was trafi powinien wystarczyć do końca roku.

Oznacza to, że podczas odbioru odpadów ZGK nie będzie już zostawiać nowych worków. Pracownicy spółki liczą, że takie rozwiązanie pozwoli na zachowanie większego porządku. Worki nie będą już między innymi porywane przez silne porywy wiatru.

Żródło: ZGK w Zielonej Górze